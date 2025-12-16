米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は１５日（日本時間１６日）に、ドジャースが選手に払う年俸の「後払い分が１０億ドル（約１５５３億円）を超えた」と報じた。９日（同１０日）に３年総額６９００万ドル（約１０７億２０００万円）で合意したエドウィン・ディアス投手（３１）に支払われる年俸のうち、１３５０万ドル（約２１億円）が後払いされることが判明したためだ。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記