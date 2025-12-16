柄本佑が主演する映画『メモリィズ』より、超特報と超ティザービジュアルが解禁された。【動画】「全体を包む色気が今作の魅力」――柄本佑主演『メモリィズ』超特報雄太が九州の田舎町へとやって来たのは、脚を骨折した義父が回復するまで身の回りの世話をするためだった。義父が営む昔ながらの写真館の仕事を手伝いながら、東京にいる妻と娘との間で、スマホで撮った映像を交わす。大きな事件は何も起こらないが、日々の些細