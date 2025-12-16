アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワラボ）」の合同ライブ「KAWAII LAB. SESSION vol.17」12月12日、13日の2日間、Kアリーナ横浜で開催され、約4万人を動員した。同イベントでは5組目のグループ・MORE STAR（モアスター）がデビュー。9人組で平均年齢17.8歳だという。また初の衣装展「〜 KAWAII LAB. 衣装展 〜 KAWAII CLOSET」も全国5都市同時開催中で、カワラボ快進撃の週末だった。【もっと読む】「アイ