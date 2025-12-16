関東では、19日(金)までは晴れますが、20日(土)は次第に雲が増えるでしょう。21日(日)から22日(月)にかけては雨が降り、本降りの雨となりそうです。今週後半は暖気が流れ込むため、高温傾向となるでしょう。21日(日)から22日(月)は広く雨関東では、17日(水)から19日(金)にかけては晴れて、空気が乾燥するでしょう。火の元や感染症にご注意ください。20日(土)は湿った空気が入り、次第に雲が増える見込みです。21日(日)から22日(月)