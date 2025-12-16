「弊社の対応が、お二人のお気持ちに寄り添ったものではなく、申し訳なく思っております」 国分太一“コンプライアンス違反疑惑”で日テレが情報開示を拒むワケ…背景にある「ジャニオタ暴走」の恐怖12月10日、日本テレビが元TOKIOの城島茂（55）、松岡昌宏（48）に向けて発表した謝罪文だ。国分太一（51）の「重大なコンプライアンス違反」に関する一連の問題で、日テレが発表したこの文面は、功労者たちに対する局側の譲歩