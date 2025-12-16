韓国大統領室の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長が15日、「トランプ米大統領発の新たな通商秩序に対処する韓日の協力空間は環太平洋連携協定（TPP）」と話した。魏室長はこの日、「先進外交に向けた超党派的フォーラム」の懇談会である参加者が日本の高市早苗首相就任後に韓日関係冷え込みの懸念が出ていることに対する立場を聞かれ、「高市首相就任後に緊張があるかもしれないが、しかし大きな枠組みでは良い方向で関係を維