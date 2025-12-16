「EarFun Air Pro 4+」 Amazonは、12月16日9時より「クリスマスタイムセール祭り」をスタートした。期間は25日23時59分まで。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、16日11時に編集部が確認したところ、最新モデル「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ11,490円だった。 さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「EFDECEAW」も用意さ