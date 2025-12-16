政府は16日、地方自治体から許可を受けるなどして外国人が地下水を採取している事例の全国調査を初実施し、12自治体で計49件だったと公表した。用途は生活用水やリサイクル業、消雪、酒類製造など。外国人による水源地取得を懸念する声が出ていたため、自治体を通じて調べた。地下水枯渇や住民トラブルは確認されなかったが、外国籍の人や企業による地下水の利用実態を詳細に把握できるよう、関連制度の見直しを検討する。調