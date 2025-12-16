忙しい現代人にとって、料理より面倒なのはその後の“片付け”である。皿や鍋がシンクに積み上がるだけで、やる気は一気にゼロ。そんな悩みを、発想の転換で本格料理に変えたのが「ワンパンパスタ」だ。フライパンひとつでパスタをゆで、具材を炒め、ソースまで仕上げる。目指すは洗い物ほぼゼロ。このスタイルを徹底するのが、SNS総フォロワー数30万人超の料理家かずきさん。新刊『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社）に