大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年5月14日記事は取材時の状況）＊＊＊食事を楽しむために訪れた飲食店で、思ってもみなかった仕打ちを受ける場合がある。益田陽子さん（仮名・20代）は、休日にに友人や恋人とお酒を飲むのが楽しみだという。主に居酒屋を使用しているそうだ