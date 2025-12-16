きょう（16日）の日経平均株価は、一時節目の5万円を割り込みました。午前の東京株式市場で日経平均株価は、一時600円以上値下がりし、節目の5万円を割り込みました。前日のニューヨーク市場では、小幅ながら主要な指数がそろって下落しました。この流れを受け、東京市場でも幅広い銘柄に売り注文が出ています。また、円相場が一時1ドル＝154円台後半まで円高が進行したことも株価の重しとなっています。