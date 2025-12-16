平口法務大臣はきょう（16日）の記者会見で、マンション購入や家を建てた際の登記を活用して不動産所有者の国籍を把握する仕組みを導入すると明らかにしました。外国人による不動産の取得をめぐっては、「マンション価格高騰の一因になっている」などと問題視する声が上がっていて、高市総理は11月、外国人政策の関係閣僚に対し、不動産所有状況の実態把握を指示しています。こうした中、平口洋法務大臣はきょうの記者会見で、「不