けさ（16日）午前8時ごろ、香川県まんのう町の国道438号の長尾交差点で、大型観光バスと軽貨物車の事故がありました。 消防によりますと、午前8時14分、通行人から「交通事故です」と消防に通報があったということです。警察によりますと、軽貨物車に乗っていた2人とバスの運転手がけがをした模様です。バスには、乗客36人が乗っていましたが、けがはない模様だということです。警察が状況を詳しく調べています。