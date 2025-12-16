KLMオランダ航空は、KLMシティホッパーが運航するエンブラエルE195-E2型機を改修する。エコノミークラス4席を増席し、座席数は136席に増える。ギャレーの縮小と備品の配置方法の最適化によって実現したもので、機内食の重量も年間500キロ軽量化する。2026年6月にかけて、計22機の改修を実施する。5営業日につき1機のペースで実施し、収益性の向上や1人あたり二酸化炭素排出量、燃料の削減にも寄与する。