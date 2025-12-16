ミランは15日、ベルギー代表MFアレクシス・サーレマーケルスとの契約延長を発表した。新たな契約期間は2031年6月30日まで。イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、これまで120万ユーロ（約2億2000万円）程度だったサーレマーケルスの年俸は、今回の契約延長に際して推定300万ユーロ（約5億5000万円）まで大幅に増額されたとのことだ。現在26歳のサーレマーケルスは母国の名門アンデルレヒトの下部組織出身で、201