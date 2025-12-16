Googleは12月16日、個人情報がダークウェブ上に流出していないかを確認できる「ダークウェブ レポート」を廃止すると発表しました。2026年1月15日をもって新たな一致情報のモニタリングを停止し、同年2月16日にはツール自体の提供を終了します。これに伴い、同レポートに関連するデータはすべて削除されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ダークウェブ レポートは、ユーザーのメールアドレスなどをもとに