レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは12月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。父で元プロレスラーのアニマル浜口さんが18歳の時の写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】自転車を持ち上げる18歳のアニマル浜口「マジで最高のお父様です」京子さんは「父のアニマル浜口、１８歳頃。置いてるダンベルも手造りだそうです」とつづり、1枚の写真を投稿。自作だというダンベルを足元に置き、自転車を片手で持ち上げ