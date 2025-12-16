ボートレース大村の「日刊スポーツ杯＆ニッカン・コム杯」は１５日、予選３日目が行われた坂口周（４７＝三重）は３日目５Ｒ、５コースからまくり差し快勝。後半９Ｒでは４コースから３着を確保した。５戦３勝２本として得点率２位で予選最終日に臨む。７４号機も「３日目後半が一番しっくりしていた。乗り心地を含めて一番バランスが取れていた。これで中堅上位くらい」と納得の域まで引き上げた。自身も１１月以降は３節