加藤史帆、飯島寛騎がドラマ「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」で共演 シーズン2まで放送され、大きな話題を呼んだヒューマンサスペンス『オトサツ』こと「夫を社会的に抹殺する5つの方法」シリーズがリブート版として、2025年12月17日(水)＆24日(水)に2夜連続放送される。キャスト・世界観を一新した「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」(テレ東ほか)では、元日向坂46の加藤史帆を主演に、夫役の飯島寛騎と