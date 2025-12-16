フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『ニセ真面目女子はすみ〜サイコパスは愛を知りたい〜』を、26日0時から独占配信。足立梨花が主演する。『ニセ真面目女子はすみ〜サイコパスは愛を知りたい〜』(C)フジテレビ足立が演じるのは、新しい職場にやってきた、真面目で気弱そうな外見の小野はすみ。そこでは、女帝と呼ばれている中村綾乃(川面千晶)に誰も逆らえず、彼女により日常的にイジメが行われていた