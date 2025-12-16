【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分 S7 Max Ultra Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にroborock (ロボロック) のロボット掃除機が追加された。開催期間は12月25日23時59分まで。 今回のセールでは、水拭き両用ロボット掃除機「S7 Max Ultra」、「Q5 Pro」、「Q10V」、「Q10V+」