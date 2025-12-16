気になる男性とデートしたいけど、誘うのは恥ずかしいと思っている方も多いのではないでしょうか。男性から誘ってもらえるような効果のあるLINEがあったら嬉しいものです。そこで、『オトメスゴレン』女性読者の皆さんが使っている「デートに誘ってもらいやすいLINE」を紹介します。【１】「新しいお店ができるんだって」と、興味のあるお店があることを匂わせる。「レストランの話をしたら、『明日行く？』って誘ってくれた」（３