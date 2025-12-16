【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分 【2025新シリーズ】J15 Evo Ultra Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品にEureka（ユーリカ）のロボット掃除機が追加された。 セールでは、「【2025新シリーズ】J15 Evo Ultra」や「J15 Pro Ultra」、「E10s gen2」がラインナップ