来月２、３日に開催される第１０２回箱根駅伝に６年連続３９度目の出場を決めている山梨学院大を３度の総合優勝に導き、現在は顧問を務めている上田誠仁氏（６６）が今年度末で退任することが１６日までに明らかになった。１０月に行われた予選会では前神奈川大学監督の大後栄治氏と解説を務めた上田氏。今後は様々な分野での活躍が期待される。２６歳だった１９８５年春、山梨学院大で指導を開始した上田氏。翌８６年の予選会