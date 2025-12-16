ディズニーチャンネルの子役出身で、いまや米音楽界のトップ歌手として活躍するマイリー・サイラス（33）が婚約した。お相手はかねてから交際していた年下のミュージシャン、マックス・モランド（27）で、10月末に初来日した際にプロポーズされたという。マイリーは、2018年に10年交際したオーストラリア人俳優リアム・ヘムズワースと結婚したが、2020年にスピード離婚している。◆“特別な場所”である日本でプロポーズされた