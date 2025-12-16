大統領令の署名を前に、笑顔を見せるトランプ大統領＝15日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、米国で過剰摂取による死亡事故が相次ぎ、深刻な社会問題になっている合成麻薬フェンタニルを「大量破壊兵器」に指定する大統領令に署名した。多くの国民が命を落としており、「深刻な脅威」だと強調した。麻薬を大量破壊兵器に指定するのは異例。取り締まり強化の根拠とする構えだ。トランプ