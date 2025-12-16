12月14日夜から発達した低気圧が新潟県内付近を通過した影響で、新潟県内には広く暴風警報が発表されるなど荒れた天気となりました。12月16日以降の天気はどうなるのか…石黒菖気象予報士の解説です。 14日から15日にかけての最大瞬間風速は、佐渡市弾崎では30メートルを超えています。このくらいになると何かに掴まっていないと立っていられないくらいです。そのほか、上・中・下越でも20メートルを超える強い風が吹