ローマ字の表記の仕方について、社会で広く使われている「ヘボン式」に統一することが、きょうの閣議で決まりました。1954年の内閣告示が、およそ70年ぶりに改定されます。現在、日本で使われるローマ字のつづりは、「し」を「si」「ち」を「ti」と表記する「訓令式」と、「し」を「shi」「ち」を「chi」と表記する「ヘボン式」の主に2種類が使われています。これらは1954年の内閣告示で示されたもので、強制力はないものの「訓令