法務省は16日、不動産を登記する際、所有者の国籍の記入を義務づける仕組みを来年度中にも導入すると明らかにしました。国内の不動産をめぐっては、マンション価格が高騰する中、外国人による不動産の所有実態が把握できていないなどと指摘されていて、高市首相はことし11月、不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みを検討するよう法務大臣らに指示していました。こうした中、平口法務大臣は16日の記者会見で、新たに土地や建物