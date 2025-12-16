【Amazonクリスマスタイムセール祭り】 開催期間：12月16日9時～12月25日23時59分 Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品にDellの27インチゲーミングモニター「SE2725HG」が追加された。 本商品は、リフレッシュレート200Hzに対応するIPSパネルを搭載し、内蔵ComfortView Plusを備えたフルHDゲーミングモニター