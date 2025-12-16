駅などで計3回にわたりスカートの中を盗撮したとして、静岡県警交通部に所属する36歳の巡査部長の男が起訴されました。性的姿態等撮影の罪で起訴されたのは、県警交通部交通規制課に所属する巡査部長で36歳の男です。起訴状などによりますと、被告の男は、2025年9月から10月までの間に、計3回、静岡県内の駅や小売り店で、動画撮影状態にしたスマートフォンを差し入れてスカートの中を盗撮した罪に問われていま