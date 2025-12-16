気象の「大雨警報」などの名称から、住民がとるべき避難行動もわかるようにするため、気象庁などは、警報などの名称を変更すると発表しました。新たな運用は、来年の大雨の時期からスタートする予定です。気象庁などが発表する警報や注意報などをめぐっては、住民が取るべき避難行動の目安となる5段階の「警戒レベル」との関係がわかりづらいという課題がありました。このため、新運用では、警報などの名称から、取るべき避難行動