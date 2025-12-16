ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』完全版（東京創元社）が12月25日頃に発売される。 【画像】ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』、ホログラム箔を使用した豪華な特別カバー 上巻を赤、下巻を青とし、カバーの中心に物語の核となる「文書館」（エーコ本人が描いたイラストを使用）を据え、箔押しで作品タイトルをあしらった、重厚感あふれる装丁で発売される『薔薇の名前』。初回出荷分限定