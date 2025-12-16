スマホを長時間持っていると、重さを支える小指に負担がかかり、痛みやしびれ、さらには変形につながることがあります。とくに関節の関節包に炎症が起こると、進行して変形性関節症へ発展する恐れも。小指の変形や受診の目安について横山先生に解説していただきました。 監修医師：横山 光輝（よこやま整形外科 手とリウマチクリニック） 金沢大学医学部医学科（現・金沢大学医薬保健学域医学類）卒業。その後、金沢大学附属