16日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比85ポイント安の3万970ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万997.35ポイントに対しては27.35ポイント安。 株探ニュース