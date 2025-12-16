16日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円03銭前後と、前日午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円22銭前後と12銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース