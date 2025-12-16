1994年創業、英国生まれのフレグランス ライフスタイル ブランド「JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)」は、2025年12月25日(木)までの期間、表参道ヒルズ本館 地下3階スペース オーにてホリデーシーズン限定のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop-Up Event」を開催。【写真】壇上に用意されたビッグボトルに手を添える山田涼介さんこれに先立ち、2025年12月10日には「JO MALONE LONDON」のフレンズである山田涼