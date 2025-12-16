2025年12月13日、香港メディア・香港01は、四川省などで乳幼児の点滴をめぐる医療事故が相次いで発生したと報じた。記事は、四川省都江堰（とこうえん）市の婦人・幼児保健院で10日、2歳9カ月の男児が風邪の治療のために点滴を受けた約10分後に体調不良を訴え、救命措置が行われたが、その後死亡したと紹介。病院側は「点滴終了時に異常はなかった」とし、第三者による鑑定による死因解明の姿勢を示している一方で、家族側が司法解