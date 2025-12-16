気象庁防災気象情報の再編に伴い、警報や注意報の補足は新たに「気象防災速報」と「気象解説情報」に分類される。線状降水帯発生の2〜3時間前に確度が高い予測の発表も始まる予定で、気象防災速報（線状降水帯直前予測）として運用される。気象庁によると、速報は災害発生の危険度が高まっている状況を伝え、警戒感を高めてもらうことが目的。線状降水帯が発生したことを知らせる「顕著な大雨に関する気象情報」は気象防災速報