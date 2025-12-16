「男性だから」「女性だから」と役割を決めつけるのは、本来あってはならないことですよね。筆者の知人Aさんの勤め先には、“片付けは女性の役目”と言い張ってまったく動こうとしない厄介な同僚Tさんがいるのだとか。そんなTさんの意識を変えるきっかけとなった出来事とは、一体何だったのでしょうか。 片付けは女の仕事？