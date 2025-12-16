駅のホームで、足元の線に合わせて人がすっと並ぶ。改札前でも、人気の店でも、「最後尾はこちら」を見て自然に列ができる。こういう場面って、日本だと珍しくないですよね。ただ、「日本人は真面目だから」で片づけると、なんだか物足りない。行列って、性格というより、長い間の暮らしの中で「そうしたほうが都合がよかった」から残ってきた面が大きいんです。順番を大事にする理由を、歴史の流れに沿って見ていきます。田んぼの