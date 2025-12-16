8月に静岡市駿河区の公民館で78歳の男性が刃物で刺されて殺害された事件で、逮捕されていた54歳の男が殺人の罪などで起訴されました。殺人の罪などで起訴されたのは静岡市駿河区中島の職業不詳で54歳の男です。起訴状などによりますと、被告の男は、2025年8月、静岡市駿河区の公民館で、当時78歳の男性を、後ろからサバイバルナイフで4回突き刺し殺害した罪に問われています。被告の男は犯行後に自ら首を切るなどしていて、検察は