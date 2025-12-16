MVPとなった昨年を思わせる強さだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第2試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）がトップを獲得。第1試合に続き同日2連勝を達成した。チームは7位から5位まで2ランクアップ。年内の“借金返済”まで、あと1勝で手が届く位置まで上昇した。【映像】MVP男の力技！醍醐大がライバルと引き合いに勝った跳満ツモの劇的瞬間第1試合で約1カ月ぶりのトップを獲得した醍醐は、その勢