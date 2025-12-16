混合ダブルス1次Lドイツ戦の第2エンド、ショットを放つ小穴桃里。左は青木豪＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第10日は15日、カナダのケロウナで混合ダブルスの1次リーグが行われ、A組で日本の小穴桃里、青木豪組はドイツのペアに7―3で勝ち、2勝2敗とした。日本は2―1で迎えた第3エンドに3点を加えるなど着実に点差を広げ、第6エンド後に相手が負けを認めた。