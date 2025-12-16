16日（火）日本海側では雨・雪・雷。太平洋側は大掃除日和になるでしょう。＜16日（火）の天気＞低気圧が東へ離れ、西日本〜東日本は高気圧に覆われています。北海道ではまだ冬型の気圧配置になっているため、日本海側では雪が降りふぶくところがありそうです。また、日本海から気圧の谷が近づくため、東北や北陸で次第に雨やみぞれになる見込みです。大気の状態が不安定で、局地的に雨脚が強まり、雷を伴うおそれがあります。夜は