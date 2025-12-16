「副首都構想」をめぐり、大阪府の吉村知事は府庁周辺に副首都の合同庁舎を整備する考えを示しました。大規模災害に備えて首都機能のバックアップを担う「副首都構想」。大阪府と市が副首都の実現を目指すなか、吉村知事は「副首都庁」をつくり府庁周辺に国との合同庁舎を整備する考えを示しました。府庁周辺では、旧議会会館などが老朽化で取り壊される予定で跡地の活用について中長期的に取り組むべき課題とされていました