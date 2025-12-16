１５日午後、大阪府泉大津市で８０歳の妻の首を締めて殺害しようとしたとして７７歳の夫が逮捕されました。妻は搬送先の病院で死亡が確認されました。１５日午後３時半ごろ、泉大津市北豊中町の集合住宅の一室で、「女房を殺してしまった」と住人の男から１１０番通報がありました。警察官が現場に駆け付けたところ、この家に住む松野久江さん（８０）が室内で倒れているのが見つかったということですが、その後、搬送先の病