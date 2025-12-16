ブルージェイズのゲレロ内野手が、来年３月のワールド・ベースボール・クラシックにドミニカ共和国代表として参戦すると１５日（日本時間１６日）、複数の米メディアが報じた。メジャー通算１８３発の大砲の加入で、強力打線にさらに厚みが増しそうだ。侍ジャパンとは米マイアミで行われる準々決勝で対戦する可能性があるスター軍団。メジャーデビューから３年で１３９盗塁のデラクルス遊撃手（レッズ）が出場することが決定。