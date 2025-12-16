滋賀県警草津署は１５日、草津市の４０歳代男性教員が、警察官や検事をかたる男らに約１億８６００万円分の暗号資産をだまし取られる被害に遭ったと発表した。発表によると、男性は１１月、携帯電話に警視庁の警察官を名乗る男から「口座に詐欺の被害金が送金されている」と電話があったのをきっかけに、検察官を名乗る男らとやりとりするように。「あなたのお金には怪しいものがある」などと言われ、現金を暗号資産に交換した