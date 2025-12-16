愛知県は物価高対策などを盛り込んだ約1289億円の追加の補正予算案を取りまとめました。 【写真を見る】愛知県 “物価高対策”などを盛り込んだ約1289億円の追加の補正予算案を発表医療機関などに対して 愛知県は、追加の補正予算案について、1回の追加としては過去最大の約1289億円を盛り込み、12月の補正予算案は総額約1484億円となります。 追加の補正予算案では、医療機関などに対して、医療従事者の賃上げや経費の高騰分